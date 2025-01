Oasport.it - LIVE Sonego-Fonseca 6-7, 6-3, 4-1, Australian Open 2025 in DIRETTA: l’azzurro ottiene e conferma il break, adesso va difeso!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-SCHOOLKATELADI BERRETTINI-RUNELADI PAOLINI-ZARAZUA (2° MATCH DALLE 9.00, DOPO SINNER)5-1 NOOOOOO! IL MIGLIORDEL LUSTROOOOO!!!! SPIETATO IL TORINESERisponde in tuffo, lo scambio parte e lo risolve con un dritto lungoriga fulminante! E ANDIAMO!30-40 Ace (6°).15-40 Doppio fallo (5°). Due chance di 5-1!Seconda15-30 DELIZIOSOOOOOOO il lob di dritto di.15-15 Spacca la palla da fermo il brasiliano dopo la prima.0-15 Prosegue in rottura, altro errore dopo il servizio.4-1 C’è la prima! C’è il dritto ad aprire l’angolo in cross: manda per aria il dritto in movimento verso destra. FORZA!40-30 Sbaglia di rovescio in difesa, bene stavolta in risposta di dritto.