Oasport.it - LIVE Sci Alpino, Discesa Coppa Europa Zauchensee 2025 in DIRETTA: Nadine Fest in testa, Allemand prima delle azzurre

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE DIDALLE 10.1511.14 Giulia Albano chiude in ottava posizione provvisoria a +1.07 dalla vetta. Tempo finale di 1.07.10.11.14 Tocca a Giulia Albano (Italia).11.13 Saraconclude con la quinta posizione temporanea, tempo di 1.06.50 a +0.47 da.11.13 Tocca all’italiana Sara.11.12 Carmen Spielberger sbaglia l’ultimo settore, concludendo la sua prestazione al terzo posto momentaneo a +0.31 dalla vetta.11.11 Tocca all’altra favorita, Carmen Spielberger (Austria).11.10conquista laposizione con il tempo di 1.06.03.11.09 Ora è il momento della vincitrice della gara di ieri,(Austria).11.08 L’errore nel secondo settore per Leonie Zegg la fa precipitare in seconda posizione a soli +0.