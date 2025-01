Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Coppa Europa Pass Thurn 2025 in DIRETTA: inizia la gara

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.10 91 centesimi di ritardo per Bacheler. Ora spazio al francese Charles Gamin.13.09 1.12 di vantaggio per Haas, nuovo leader della. Adesso spazio al connazionale Fabian Bacheler.13.07 1:26.08 il crono di Banfi, ora tocca all’austriaco Matteo Haas.13.06 SI PARTE!13.05 Si può preparare Pablo Banfi, pochi minuti al via della.13.01 Impegnato l’apripista, probabilmente lapotrà avere inizio con oltre due ore e tre quarti di ritardo dall’orario indicato.12.58 La direzionecomunica che la prova avrà inizio alle 13.00, vedremo se effettivamente si potrà partire.12.45 Siamo in attesa di ulteriori aggiornamenti: man mano che il tempoa la cancellazione si fa più concreta.12.30 Non sono state diramate ulteriori comunicazioni.