Parco della Terremara, un laboratorio per intrecciare i cestini.

Oggi ilarcheologicoTerramara di Montale invita grandi e piccoli a scoprire — e provare con le proprie mani — un’arte antichissima: la realizzazione di cesti in salice, una tecnica tramandata da generazioni che affonda le sue radici nella Preistoria. L’appuntamento si intitola “Intrecci di salice” e prende spunto dai ritrovamenti archeologici che testimoniano l’uso del salice già oltre 3.500 anni fa. Pianta flessibile e resistente, il salice era una preziosa risorsa per gli abitanti delle terramare: da esso si ricavavano corde, reti, intrecci e contenitori di ogni forma. Accanto ai vasi in ceramica e agli oggetti in legno, i cesti in fibre vegetali svolgevano ruoli fondamentali nella vita quotidiana dell’età del bronzo. Durante la giornata, le archeologhe delmostreranno come si realizzavano questi manufatti, spiegando i gesti e i materiali usati nell’antichità.