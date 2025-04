Lanazione.it - Onori al maestro Lidamo Ciurli. Una targa nel suo ricordo: "Un modello a cui ispirarsi"

Unaferma nel tempo la storia di un impegno. La scuola primariadi Casciana Terme ha vissuto un importante momento per la commemorazione del. Il vicesindaco Enrico Fatticcioni, l’assessore alla Scuola Alessandra Dal Canto, la consigliera Rosanna Caporali hanno incontrato i bambini e le bambine di tutte le classi con i loro docenti scoprendo lacelebrativa in onore del. Erano presenti alcuni familiari quali la figlia Monicacon il marito, una nipote e tre bisnipoti. L’incontro si è concluso tra applausi e sorrisi, tra la commozione dei familiari che hanno ringraziato per il pensiero alla memoria del loro congiunto, tra la curiosità dei bambini e delle bambine cui è stato anche raccontato che ilaveva pensato per primo, nel 1955, di creare in occasione di San Genesio 25 agosto (patrono della diocesi di San Miniato) una festa denominata con il nome di "San Genesio, Festa dei Bimbi", conosciuta da molti bambini presenti.