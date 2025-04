Pronostici Premier League 13 aprile ore 15 00 possibile sorpresa a quota 220

Ilveggente.it - Pronostici Premier League 13 aprile ore 15:00: possibile sorpresa a quota 2,20

, turbato dall’eliminazione dalla Championsil Liverpool ha rallentato nell’ultimo periodo: ad Anfield arriva il West Ham. L’inaspettata uscita di scena dalla Championsha un po’ destabilizzato l’ambiente in casa Liverpool. Sì, lasta per fare ritorno in bacheca e per festeggiare il titolo che interrompe il lungo dominio del Manchester City è soltanto questione di tempo, visto l’ampissimo divario di punti nei confronti dell’Arsenal secondo (i Gunners sono a -11 con sette partite ancora da giocare). Ma la squadra dominante ed implacabile ammirata soprattutto nella prima parte della stagione sembra oggi uno sbiadito ricordo.13ore 15:00:2,20 (Ansa) – Ilveggente.itDalla delusione europea con il PSG, gli uomini di Arne Slot hanno incassato 2 sconfitte in 3 partite: in finale diCup con il Newcastle, perdendo la possibilità di sollevare un altro trofeo, ed in campionato una settimana fa con il Fulham, che ha avuto la meglio 3-2 sulla capolista.