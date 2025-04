Il mondo a modo mio Federica fuori dagli schemi

È stata inaugurata il 9 aprile al piano terra della "Vela" del Palazzo di Giustizia di Arezzo la mostra "fuori dagli schemi. Il mondo a modo mio" di Federica Mauro. All'evento hanno partecipato il Presidente del Tribunale, il Procuratore Generale ed il presidente di Associazione Nazionale Alfieri della Repubblica Italiana. La mostra espone le opere d'arte realizzate da Federica Mauro, una ragazza con disabilità cognitiva che nel 2021 ha ricevuto dal presidente Sergio Mattarella l'alta onorificenza di Alfiere della Repubblica per meriti artistici. La mostra sarà visitabile fino al 9 maggio a ingresso libero. "fuori dagli schemi" raccoglie una serie di ritratti di personaggi storici, attuali e famosi dei quali Federica si è appassionata leggendo le loro biografie, mentre altri sono dedicati a paesaggi toscani d'ispirazione onirica-fantastica.

"Fuori dagli schemi. Il mondo a modo mio", la mostra di Federica Mauro colore il tribunale di Arezzo.

