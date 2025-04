Oasport.it - Piacenza-Trento oggi in tv, Superlega volley 2025: orario gara-2, programma, streaming

domenica 13 aprile (ore 18.00) si gioca-2 della semifinale scudetto dimaschile. Si ritorna in campo dopo il pirotecnico incontro della scorsa settimana, vinto dai dolomitici al tie-break dopo aver annullato dei match-point agli emiliani nella frazione decisiva. I Campioni d’Europa faranno visita ai Lupi in un confronto fondamentale per le dinamiche della serie al meglio delle cinque partite (si qualifica alla finale chi ne vince cinque).Gli uomini di coach Fabio Soli si presenteranno in vantaggio per 1-0 contro gli arrembanti biancorossi, desiderosi di mantenere inviolato il proprio palazzetto e di pareggiare i conti per evitare di trovarsi sotto nel punteggio in maniera quasi irrecuperabile.si affiderà in particolar modo agli schiacciatori Daniele Lavia e Alessandro Michieletto e all’opposto Kamil Rychlicki sotto la regia di Riccardo Sbertoli, con Flavio Gualberto e Jan Kozamernik al centro.