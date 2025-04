Superbike oggi in tv GP Olanda 2025 orari Superpole Race e gara 2 programma streaming

Superpole Race e gara-2 del Gran Premio d'Olanda 2025, valido come terzo atto stagionale del Mondiale Superbike. Il pilota emiliano del team ufficiale Ducati, dopo aver dominato gara-1, sta dimostrando una superiorità schiacciante sulla pista neerlandese in condizioni d'asciutto ma il meteo potrebbe complicare la situazione.Le previsioni per la giornata di domenica non escludono infatti un possibile arrivo della pioggia soprattutto al mattino, che rischia di stravolgere i valori in campo nella Superpole Race e forse anche nell'ultima manche del fine settimana. Nell'ottica della sfida per il titolo iridato, Toprak Razgatlioglu ha fatto tanta fatica ieri e proverà a limitare i danni sperando magari nel maltempo per rimescolare le carte in tavola e non perdere troppi punti da Bulega in classifica generale.

