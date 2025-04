Quotidiano.net - Il marito di Liliana Resinovich: “Mi hanno sequestrato i coltelli”

Leggi su Quotidiano.net

Trieste, 13 aprile 2025 – Prima l’annuncio in diretta tv, ildi, Sebastiano Visintin (foto in alto), è indagato per omicidio. Poi sul giallo di Trieste torna a calare un’apparente barriera di riserbo. Ci saranno altre persone iscritte nel registro degli indagati? Il vedovo verrà interrogato? L’avvocato Paolo Bevilacqua, che assiste Visintin con la figlia Alice, affida quel che pensa a un comunicato. Scrive fra l’altro il legale che ha sempre tenuto un profilo basso in una storia esageratamente mediatica: “Sereni perché assolutamente estranei dall’ipotesi delittuosa odierna ci chiediamo però: perché proprio Sebastiano? Perché solo lui?”. Le parole di Sebastiano Visintin La personalità di Sebastiano Visintin L’alibi di Sebastiano Visintin Le parole di Claudio Sterpin Le parole di Sebastiano Visintin Ma cosa è statodalla polizia nell’appartamento di via Verrocchio? “Io ero in un’altra stanza sul divano.