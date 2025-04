La corsa di Ricci Economia e sanità vanno rilanciati

Fabriano è stata la seconda tappa del tour in bicicletta 'Ricucire le Marche', partito da Cantiano, dell'europarlamentare Pd e candidato alla presidenza della Regione Marche Matteo Ricci. Venerdì non ha mancato di affrontare diversi temi caldi tra cui la crisi industriale che attraversa il cuore produttivo della regione. "Per decenni questa città è stata un simbolo dell'industria marchigiana. Oggi invece è un esempio delle incertezze che colpiscono i nostri lavoratori. Sono stato personalmente a Istanbul a incontrare i vertici della Beko. Qualche risultato lo abbiamo ottenuto: gli esuberi sono stati ridotti. Ma non possiamo essere soddisfatti: taglieranno comunque oltre 200 posti di lavoro. Ringrazio i sindacati, con cui abbiamo condiviso ogni passo. Non capisco però chi dal governo regionale e nazionale esulta, non c'è niente da festeggiare quando a rischio rimangono centinaia di famiglie.

