Generazione Z Nikita in scena al Pietro Aretino

La domenica a teatro con Z Generation meets Theatre arriva al suo ultimo appuntamento. Oggi, con inizio alle ore 17:30, Francesca Sarteanesi e Alessia Spinelli, toscane d'eccezione, saranno le protagoniste di "Nikita", una produzione Scarti Centro di Produzione Teatrale d'Innovazione/Teatro Metastasio di Prato con il sostegno di Teatri di Pistoia Centro di Produzione Teatrale. L'evento, a cura di Officine della Cultura, vede la drammaturgia e ideazione di Francesca Sarteanesi e Tommaso Cheli, la regia di Francesca Sarteanesi, i costumi di Rebecca Ihle, la scenografia di Rebecca Ihle e Lorenzo Cianchi, il disegno luci di Marco Santambrogio e le sonorizzazioni di Francesco Baldi. Per i compleanni, matrimoni e altre occasioni Nikita arriva sempre con un regalo impacchettato perfettamente dentro una carta a fiori blu.

