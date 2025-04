Un’eredità senza padrone Inutilizzati i 37 milioni del ’Lascito Mariani’

Lanazione.it - Un’eredità senza padrone. Inutilizzati i 3,7 milioni del ’Lascito Mariani’

La storia del lascito Mariani risale al 7 luglio del 1984 quando Clara Mariani, nel suo testamento autografo, destinò all’ospedale di Città di Castello la consistente donazione, (del valore stimato in 3e 700 mila euro in titoli e contanti) perché fosse investita per "opere di bene utili ad alleviare le sofferenze e soccorrere quanti si trovano nel bisogno di cure e vivono nel dolore". A distanza di 40 anni si continua ancora a parlare di come è meglio utilizzare quei soldi, che sono stati al centro di una lunga vicenda giudiziaria. Domani si svolgerà infatti un consiglio comunale monotematico sulla destinazione del Lascito Mariani: a chiedere di fare il punto della situazione erano stati in un’interrogazione Loriana Grasselli, Ugo Mauro Tanzi e Luigi Gennari, consiglieri comunali del gruppo del Partito Socialista.