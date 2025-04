Ballando con le Stelle ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Ballando con le Stelle. Nel 2024 la conduttrice Milly Carlucci è tornata ad accogliere sulla pista ballo più famosa della TV grandi nomi dello spettacolo e nuovi volti, pronti a mettersi in gioco tra coreografie e votazioni.Un cast variegato che vede, tra gli altri, la partecipazione di Sonia Bruganelli, Massimiliano Ossini, Federica Pellegrini e i Cugini di Campagna. Immancabile anche la giuria, composta ancora una volta da Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith. Sono tante le sorprese che la prima serata di Ballando riserva ai telespettatori. Scopriamo come seguire la diretta e vedere la replica in TV e streaming. come vedere la puntata di Ballando con le Stelle in diretta TVBallando con le Stelle è ormai da anni un appuntamento fisso del weekend.

