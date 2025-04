Ilrestodelcarlino.it - Contesa Estense ancora più spettacolare

L’intenzione è di rendere lasempre più protagonista della cittadina di Lugo. L’edizione 2025 della manifestazione, che ruota attorno alla figura del santo patrono, Sant’Ilaro, e a uno dei momenti più importanti del passato, il passaggio del Duca Borso d’Este avvenuto in pieno 1400, si svolgerà dal 10 al 18 maggio. In realtà il programma degli eventi è stato già inaugurato martedì scorso, con la prima delle conferenze storiche che continueranno fino al 6 maggio. "Abbiamo deciso di staccarle dalla settimana in cui sono concentrati tutti gli appuntamenti – spiega Felice Pavan, presidente della– per non dover costringere il pubblico a scegliere fra le conferenze o gli spettacoli in piazza". Altra novità sarà la cerimonia dei giuramenti delle figure principali della, con tanto di benedizione di ceri e stendardi, quest’anno organizzata nella serata del 3 maggio, alle 20 nella chiesa del Carmine.