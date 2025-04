Ilgiorno.it - Corti aperte. È la festa di Tremonte

Porte eper la 27ªdi, frazione di Santa Maria Hoè. Le aprono gli Amici diper far conoscere la patria della Brianza, nata proprio qui nel XV secolo. Oggi, a partire dalle 14, i visitatori possono trascorrere un pomeriggio di divertimento nel piccolo borgo medievale: in ognile, un’esposizione tematica. È possibile visitate la chiesa di Santa Veronica, risalente al XIII secolo, i resti della torre di segnalazione del X secolo e il caratteristico ponte romanico del Bordeà. E ancora: giochi in legno, bar, servizio di ristori, la lotteria. Per maggiori informazioni: www.amicidi.org.