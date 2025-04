Elton John in vetta alla Top Ten Alla mia età sono stupefatto

Elton John torna a piazzare un album al vertice della Top Ten britannica per la decima volta. Ed entra così a far parte della ristrettissima cerchia di 17 artisti, fra band e cantanti solisti da leggenda, in grado di raggiungere la doppia cifra nell’hit parade del Regno Unito. Un risultato tanto più significativo poiché raggiunto a 78 anni compiuti e nonostante i problemi di salute degli ultimi tempi (segnati fra l’altro da un’infezione agli occhi che gli ha causato un calo di vista); ma soprattutto a ben 52 anni di distanza dal suo primo LP numero uno nelle classifiche. A segnarne il rilancio è stato Who Believes In Angels?, uscito sul mercato mondiale il 4 aprile e realizzato assieme all’amica cantautrice americana Brandi Carlile, pluri-vincitrice di Grammy e come lui paladina della causa Lgbtq. Quotidiano.net - Elton John in vetta alla Top Ten: "Alla mia età, sono stupefatto" Leggi su Quotidiano.net Sirtorna a piazzare un album al vertice della Top Ten britannica per la decima volta. Ed entra così a far parte della ristrettissima cerchia di 17 artisti, fra band e cantanti solisti da leggenda, in grado di raggiungere la doppia cifra nell’hit parade del Regno Unito. Un risultato tanto più significativo poiché raggiunto a 78 anni compiuti e nonostante i problemi di salute degli ultimi tempi (segnati fra l’altro da un’infezione agli occhi che gli ha causato un calo di vista); ma soprattutto a ben 52 anni di distanza dal suo primo LP numero uno nelle classifiche. A segnarne il rilancio è stato Who Believes In Angels?, uscito sul mercato mondiale il 4 aprile e realizzato assieme all’amica cantautrice americana Brandi Carlile, pluri-vincitrice di Grammy e come lui paladina della causa Lgbtq.

