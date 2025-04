Festival del Giornalismo giù il sipario Finale italiano con il Lercio Live Show

sipario sul Festival internazionale di Giornalismo, con un Finale tutto italiano. Dopo quattro giornate dense di eventi e riflessioni in tutte le lingue del mondo, la quinta e ultima giornata prevede infatti una programmazione interamente italiana che spazia dall’informazione scientifica ai reportage nei contesti di guerra, dall’AI alla rappresentazione della violenza di genere, fino al racconto dei conflitti, al futuro della Siria, con un imperdibile appuntamento di satira tagliente: il Lercio Live Show. In cinque giorni di Festival sono intervenuti quasi 600 speaker tra giornalisti, attivisti, studiosi e innovatori dei media, figure iconiche del nostro tempo che hanno animato oltre 200 eventi della XIX edizione del Festival, trasformando ancora una volta Perugia – dal 9 a oggi – nella capitale dell’informazione globale. Lanazione.it - Festival del Giornalismo, giù il sipario. Finale italiano con il Lercio Live Show Leggi su Lanazione.it PERUGIA – Cala ilsulinternazionale di, con untutto. Dopo quattro giornate dense di eventi e riflessioni in tutte le lingue del mondo, la quinta e ultima giornata prevede infatti una programmazione interamente italiana che spazia dall’informazione scientifica ai reportage nei contesti di guerra, dall’AI alla rappresentazione della violenza di genere, fino al racconto dei conflitti, al futuro della Siria, con un imperdibile appuntamento di satira tagliente: il. In cinque giorni disono intervenuti quasi 600 speaker tra giornalisti, attivisti, studiosi e innovatori dei media, figure iconiche del nostro tempo che hanno animato oltre 200 eventi della XIX edizione del, trasformando ancora una volta Perugia – dal 9 a oggi – nella capitale dell’informazione globale.

