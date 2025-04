Ilrestodelcarlino.it - Falò, oggi s’innalza il palo al centro del pagliaio

Con l’innalzamento della zerbàla, il lungo e grossoaldella Festa deldi Rocca San Casciano, in programma per sabato sera 26 aprile, entra nel vivo. Per questo ‘rito propiziatorio’, il rione Mercato ha dato appuntamento a tutti i mercaioli, amici, sostenitori, turisti e curiosi alle ore 11 sul greto del fiume Montone, mentre la stessa operazione è in programma dalle 13 alle 14 per il rione Borgo. Racconta il presidente del Mercato, Matteo Mancini: "Per realizzare la nostra zerbàla siamo andati a tagliare un dritto castagno (una plona, cioè una giovane pianta) di 29 metri, proveniente dai boschi dell’antica abbazia di San Donnino, fra Rocca e San Zeno di Galeata". Il lavoro dell’innalzamento starà tutto nella bravura di un gruppo scelto di mercaioli, "manovrando con segreta competizione una serie di corde, "sotto la direzione dei due prescelti a cotanto onore": Mattia Assirelli e Maicol Bombardini.