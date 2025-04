L’Abi tassi dei mutui scesi al 314 La richiesta di prestiti resta bassa

Quotidiano.net - L’Abi: tassi dei mutui scesi al 3,14%. La richiesta di prestiti resta bassa

suiper l’acquisto della casa e suialle imprese riprendono a scendere, sia pure a piccoli passi, dopo lo stop di febbraio. E si registra anche una discesa deidi mercato a breve mentre quelli a lungo termine sono in salita. A marzo, secondo il rapporto mensile del, il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è sceso al 3,14% dal 3,18% del mese precedente (era al 4,42% a dicembre 2023). Per il finanziamento alle imprese si scende 3,84% dal 3,99% del mese precedente e dal 5,45% di dicembre 2023. Sul totale dei(quindi sottoscritti negli anni) il tasso è sceso al 4,22% dal 4,28% del mese precedente. I tagli della Bce, in progressiva riduzione dall’autunno 2023, si traducono in una ulteriore riduzione deia breve termine, mentre quelli a lungo termine, nonostante il calo nei primi giorni di aprile, hanno registrato un complessivo rialzo.