Lanazione.it - Le associazioni che svolgono il servizio

Leggi su Lanazione.it

PRATOLa rivoluzione prevista per il trasporto sociale fa storcere il naso a chi, da maggio in poi, avendo un Isee parti o superiore ai 43mila euro, dovrà pagare il, che è sempre stato gratuito. La decisione è stata presa dalla Società della Salute area pratese: equità sociale ed esigenza di ridurre la lista d’attesa di quanti ancora non fruiscono delsono alcune delle motivazioni alla base della ‘rivoluzione’. Ricordiamo che, annualmente, in sede di approvazione del bilancio, la Società della Salute Area Pratese, con delibera della giunta esecutiva, procede a determinare le soglie di accesso e le relative regole di compartecipazione ai servizi così come è previsto dal regolamento. La novità che riguarda ilsociale, con la soglia Isee di 43mila euro, è importante.