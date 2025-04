Ilrestodelcarlino.it - Strutture turistiche, fondi dal Gal Delta 2000

Il Galha aperto un bando a sostegno di investimenti per infra, in attuazione della strategia di sviluppo locale per lo sviluppo rurale leader 2023-2027. L’avviso pubblico si rivolge agli enti pubblici per interventi localizzati nei diciannove Comuni situati tra le province di Ferrara e Ravenna. Nel ferrarese sono interessati i comuni di Comacchio, Argenta, Codigoro, Copparo, Fiscaglia, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Mesola, Ostellato, Portomaggiore, Riva del Po, Tresignana, mentre nel Ravennate, Alfonsine, Bagnacavallo, Cervia, Conselice, Ravenna, Russi. Con l’avviso pubblico relativo ad "Investimenti in infraper l’agricoltura e per lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali" vengono messi a disposizione 857.372,49 euro per la realizzazione, adeguamento, ampliamento di percorsi escursionistici a piedi, a cavallo, in bicicletta, in barca e altri, migliorandone la fruibilità e l’accessibilità.