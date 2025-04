Una Pasqua al completo Gli hotel saranno pieni Si rivitalizza la città

pieni, a Pistoia, per il weekend di Pasqua e per il ponte del 25 aprile. Questa la fotografia scattata da Confcommercio, che ha intervistato una serie di strutture associate. Quello che emerge è che, mentre a Pasqua a prevalere saranno gli italiani, per il ponte sono invece attesi per la maggior parte turisti stranieri. La tendenza? Si va da quelli lunghi alle visite flash. "Siamo praticamente al completo – dice Veronica Bozzi, di Villa Cappugi – perché le camere in hotel sono tutte prenotate, e lo stesso sta per avvenire per i sedici appartamenti che abbiamo a disposizione da quest'anno. Arriveranno molti italiani, per piacere e per ricongiungimento familiare, ma si cominciano a vedere anche gli stranieri, che stanno capendo, in generale, quanto sia vantaggioso frequentare la nostra città in periodi che non siano di alta stagione".

