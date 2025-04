Lanazione.it - Volontariato incontro con Giani

Leggi su Lanazione.it

Domenico, presidente della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia ed ex capo della Gendarmeria Vaticana, sarà il protagonista di unsule i giovani in programma martedì 15 aprile, alle ore 21.15, nel salone parrocchiale di Montale. L’, intitolato "Giovani+Gratuità=" fa parte di un ciclo di serate sulle tematiche dell’educazione organizzato dalla prepositura di Montale in collaborazione col Circolo Arci di Montale, le società sportive Aurora e Virtus Montale e la cooperativa Educere. La presenza di una personalità del prestigio di Domenicodà certamente lustro al progetto promosso dal preposto don Paolo Firindelli e rappresenta un’occasione da non perdere per la comunità di Montale. La storia personale e professionale diè ricca di impegni in incarichi di grande responsabilità e delicatezza prima nella Guardia di Finanza e nell’intelligence dello Stato italiano e poi come capo della sicurezza vaticana, incarico che ha tenuto per vent’anni, al servizio di tre papi.