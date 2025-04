Lanazione.it - Scarichi illegali, imprenditori nei guai. In quattro beccati dalle fototrappole

denunciati per abbandono dei rifiuti. Questo l’esito di una serie di controlli e verifiche operate dalla polizia municipale di Sesto Fiorentino che ha identificatodelle cinque persone responsabili deglidi rifiuti (per lo più scarti di pelletteria e materiali edili) avvenuti nella zona industriale dell’Osmannoro fra gennaio e marzo scorsi. Si tratta dei titolari diaziende, attive nei settori della pelletteria e dell’edilizia, tutti residenti in provincia di Firenze, individuati grazie alle"e-killer" installate nei luoghi maggiormente esposti al fenomeno degli abbandoni. Non è stato possibile risalire, almeno per il momento, all’identità della quinta persona ma le indagini proseguono. Per tutti è scattata la denuncia all’Autorità giudiziaria, oltre alle sanzioni amministrative, quando previste, e alla trasmissione delle relative notizie di reato alla Procura della Repubblica.