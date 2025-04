Lanazione.it - Campagna Amica Il Mercato dei giovani: "Spesa consapevole, socialità e cultura"

Leggi su Lanazione.it

"Una nuova risposta economica per le nostre imprese, importante specie in questo periodo di incertezze e tensioni internazionali con un progetto che può contare sull’energia e sulla volontà di veriagricoltori che propongono ai consumatori quanto quotidianamente coltivano e producono nelle proprie aziende agricole". Lo ha detto il presidente della Coldiretti Umbria, Albano Agabiti, in occasione dell’inaugurazione delCoperto dia Ponte San Giovanni. Protagonisti sette imprenditori agricoli tutti under 35. La struttura sarà aperta il giovedì e il sabato dalle 9 alle 14 e il venerdì anche dalle 16 alle 20. Cosa trovare? “L’Orto del Mi Nonno” con l’ ortofrutta; “Le Radici” (prodotti da forno, olio extravergine di oliva, legumi e cereali); “La Casa di” (carni fresche e stagionate di bovino e suino); “L’Arte del Pastore” formaggi freschi e stagionati di latte vaccino e ovino; “Le Sillabe” propone invece olio extravergine e birra agricola; “Agriselva” (vino, legumi, cereali, farine, pasta fresca, frutta e pasta secca); uova freschissime by azienda Loris Scarponi.