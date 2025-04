Lanazione.it - "Insegniamo a giocatori e tifosi di domani"

di Iacopo Nathan "Crescere in un ambiente sano forma ie idel, abbiamo un compito importante". Amedeo Tessitori, nato a Pisa e cresciuto a Castelfranco, attualmente in forza alla Ryer Venezia, è uno dei cestisti italiani più importanti. Nel suo palmares vanta, tra i vari successi, un campionato e una Eurocup con la maglia della Virtus Bologna, una coppa Italia con Sassari oltre a più di 50 presenze con la maglia della nazionale azzurra. Un vero punto di riferimento per la palla a spicchi toscana, protagonista del campionato nostrano da anni. Un volto pulito dello sport. Tessitori, quanto è importante, sopratutto da piccoli, giocare in un ambiente sano? "Credo che sia una tematica molto importante, che negli ultimi anni sta prendendo sempre più piede. Purtroppo i genitori più oppressivi si vedono in ogni sport, anche nei palazzetti di tutta Italia, ma non fanno il bene dei loro figli.