La protesta dei dipendenti del colosso Ikea Vogliamo un contratto dignitoso ascoltateci

Ikea in via Vigevano 18 con bandiere e cartelli: "Democratico? Non significa povero" e "Rimontiamo insieme un contratto dignitoso", tra le scritte. I dipendenti del colosso svedese dell'arredamento hanno sfruttato la vetrina del Fuorisalone per portare sotto i riflettori la loro protesta, in una Milano affollata di visitatori. "Ikea celebrerà oltre 30 anni di design democratico con lo slogan "Il cambiamento inizia da qui" parlando di una "visione più inclusiva e sostenibile del futuro" – spiegano i sindacati Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs –. Belle parole, ma la realtà è ben diversa. Nonostante il raddoppio del fatturato grazie alla professionalità delle sue lavoratrici e dei suoi lavoratori, dopo oltre un anno e mezzo di trattative per il rinnovo del contratto integrativo aziendale, Ikea ignora completamente le richieste sindacali di Filcams, Fisascat e Uiltucs, voltando le spalle ai propri dipendenti".

