figlio quella mattina, poi mi telefonarono dicendo che era morto. Non auguro a nessuna famiglia di passare quel che abbiamo passato noi. Cosa è cambiato dalla morte di Sabri? Poco o nulla, purtroppo. Si continua a morire sul posto di lavoro e non è accettabile". Mohamed Alì Jaballah si emoziona, quando rievoca la scomparsa del figlio Sabri. Il padre del giovane operaio italo-tunisino scomparso nel 2021 a Montale a seguito di un incidente sul lavoro. Alì era uno degli ospiti sul palco allestito in piazza Mercatale dalla Cgil per "lanciare" ufficialmente la campagna in vista del referendum dell’8 e 9 giugno. Cinque i quesiti del referendum, quattro dei quali riguardanti il mondo del lavoro: nella fattispecie si chiede l’abrogazione della disciplina sui licenziamenti del contratto a tutele crescenti del Jobs Act, la cancellazione del tetto massimo all’indennità di sei mensilità nei licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese ed il ripristino dell’obbligo delle causali per il ricorso ai contratti a tempo determinato per contrastare il precariato e la modifica delle norme attuali sugli infortuni (che impediscono in caso di infortunio negli appalti di estendere la responsabilità all’impresa appaltante). Lanazione.it - La campagna per la sicurezza: "Mio figlio morto in fabbrica . Non lo auguro a nessuna famiglia" Leggi su Lanazione.it “E’ ancora difficilissimo per me ricordare quella giornata. Avevo portato la colazione a mioquella mattina, poi mi telefonarono dicendo che era. Nondi passare quel che abbiamo passato noi. Cosa è cambiato dalla morte di Sabri? Poco o nulla, purtroppo. Si continua a morire sul posto di lavoro e non è accettabile". Mohamed Alì Jaballah si emoziona, quando rievoca la scomparsa delSabri. Il padre del giovane operaio italo-tunisino scomparso nel 2021 a Montale a seguito di un incidente sul lavoro. Alì era uno degli ospiti sul palco allestito in piazza Mercatale dalla Cgil per "lanciare" ufficialmente lain vista del referendum dell’8 e 9 giugno. Cinque i quesiti del referendum, quattro dei quali riguardanti il mondo del lavoro: nella fattispecie si chiede l’abrogazione della disciplina sui licenziamenti del contratto a tutele crescenti del Jobs Act, la cancellazione del tetto massimo all’indennità di sei mensilità nei licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese ed il ripristino dell’obbligo delle causali per il ricorso ai contratti a tempo determinato per contrastare il precariato e la modifica delle norme attuali sugli infortuni (che impediscono in caso di infortunio negli appalti di estendere la responsabilità all’impresa appaltante).

