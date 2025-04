Ilgiorno.it - Collezionismo e incanti. A Villa Panza un viaggio tra le raccolte private

Una nuova mostra ha aperto a. Da questo fine settimana è visitabile “Un altro sguardo. Opere dalla Collezione Gemma Testa”, che inaugura un ciclo espositivo dedicato al. Con questo obiettivo il Fai porterà ciclicamente negli spazi della dimora di Biumo importantid’arte. La mostra, aperta fino al 12 ottobre 2025, sarà l’occasione per ammirare opere di grandi nomi dell’arte contemporanea, talvolta mai esposte al pubblico, anche molto distanti dallo stile che caratterizza la collezione. Nel primo appuntamento sarà dunque l’impronta esistenziale di Gemma De Angelis Testa - che in oltre trent’anni ha selezionato e raccolto opere di artisti come Mario Schifano, Pier Paolo Calzolari, Julian Schnabel, Bill Viola, Anish Kapoor, Tony Cragg, Anselm Kiefer - ad affiancarsi alla visione introspettiva e spirituale che guidò Giuseppe, offrendo al pubblico dellaun altro sguardo sull’arte: da strumento di conoscenza interiore, come lo è stato per, a forma di indagine sul presente, come lo è per Gemma Testa.