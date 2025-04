Ilrestodelcarlino.it - "Poco ossigeno in acqua, intervenite nella Sacca"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Rivitalizzare ladi Goro per favorire la riattivazione della corretta idrodinamicità, scongiurando il pericolo imminente collegato a una scarsa ossigenazione dell’in vista della stagione estiva". È questa la richiesta che è stata avanzata all’esecutivo della Regione Emilia-Romagna dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia Fausto Gia, attraverso un interrogazione rivolta alla giunta. Come segnalato dallo stesso Gia, "molti canali adduttori e canali interni della laguna risultano fortemente insabbiati e non più in grado di garantire un sufficiente apporto idrico e un corretto scambio con le acque interne ed esterne: questa situazione determina una ridotta circolazione delle acque, causando fenomeni di ristagno, anossia e alterazione della qualità dell’ambiente lagunare, con gravi ripercussioni sulla salute degli organismi presenti".