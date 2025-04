Se i giovani rinunciano alla vita Il mondo dopo il libro di Martina

libro affronta un argomento molto forte: il dolore di un padre per la figlia che si è tolta la vita. Il titolo del libro è "Il mondo dopo" (Provaci Ancora Bill Editore), l’autrice è Martina Borrello, di Bottegone, ex studentessa del Capitini di Agliana (indirizzo turistico, diplomata con 100 e lode nel 2023) ora iscritta all’Università di Firenze, facoltà di lingue letterature e studi interculturali. "Il mondo dopo" è un viaggio senza ritorno nel dolore di un padre che ha perso tutto. Nel romanzo di Martina Borrello, Mario Fosca non è più solo uno scrittore, né un sognatore: è un uomo spezzato. Sua figlia Emma si è tolta la vita a 18 anni. L’unica traccia rimasta di lei sono le lettere mai inviate, parole intime e crude che raccontano il suo mondo interiore, la sua sofferenza e il suo disperato bisogno di essere ascoltata. Lanazione.it - Se i giovani rinunciano alla vita: "Il mondo dopo", il libro di Martina Leggi su Lanazione.it Ha solo venti anni e nel suo primoaffronta un argomento molto forte: il dolore di un padre per la figlia che si è tolta la. Il titolo delè "Il" (Provaci Ancora Bill Editore), l’autrice èBorrello, di Bottegone, ex studentessa del Capitini di Agliana (indirizzo turistico, diplomata con 100 e lode nel 2023) ora iscritta all’Università di Firenze, facoltà di lingue letterature e studi interculturali. "Il" è un viaggio senza ritorno nel dolore di un padre che ha perso tutto. Nel romanzo diBorrello, Mario Fosca non è più solo uno scrittore, né un sognatore: è un uomo spezzato. Sua figlia Emma si è tolta laa 18 anni. L’unica traccia rimasta di lei sono le lettere mai inviate, parole intime e crude che raccontano il suointeriore, la sua sofferenza e il suo disperato bisogno di essere ascoltata.

