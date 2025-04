Quotidiano.net - Morire di infarto a 76 anni il primo giorno di lavoro. È un Paese alla rovescia

Boni Massimo Mirabelli aveva il sorriso dei miti, quelli che toccano in profondità, che non fanno rumore e che restano immortali. Nonostante i suoi 76però non riusciva ad arrivarefine del mese con la sua pensione. Così aveva deciso di riprendere a lavorare: con un camioncino doveva portare la biancheria in alcuni hotel della Toscana. Era un tifoso sfegatato del Livorno, Massimo, e come quelli che vivono di passioni, aveva il cuore troppo grande per non continuare a sacrificarsi per i due figli, anche se ormai adulti e genitori. Quel cuore però, proprio il suo nuovodiin prova, lo ha fregato: giovedì mattina, mentre spingeva un carrello di lenzuola a Montecatini Terme, all’improvviso si è fermato per sempre. Forse non ha avuto neppure il tempo di capirlo, Massimo, che stava morendo.