Il coro del Margaritone al Festival di Montecatini.

L’istituto comprensivodi Arezzo ha formato unscolastico composto da 45 studenti delle classi 2° e 3° della scuola secondaria di primo grado. Ilha partecipato per la prima volta aldi Primavera diTerme che si è tenuto dal 3 al 5 aprile 2025. Ilè stato organizzato da Feniarco in collaborazione con Associazione Cori della Toscana, in partnership con European Choral Association e con il sostegno di Ministero della Cultura. Gli obiettivi principali delsono stati la formazione, la condivisione di esperienze e l’inclusione. Le giornate sono trascorse tra concerti, incontri e nuove amicizie con cori e partecipanti provenienti da tutta Italia e dall’estero, atelier curati da professionisti con esperienze pluridisciplinari (come canto, scenografia, coreografia ecc.