Ilrestodelcarlino.it - Accademia della cucina. Un salto nella tradizione alla trattoria Romagnola

Una storia lunga oltre 80 anni, che si tramanda di generazione in generazione. La delegazione di Castel San Pietro e Medicina dell’Italianaha fatto tappasua ultima conviviale’la’, vero e proprio pezzo di storiagastronomiacittà termale. Era infatti il lontanissimo 1939 quando la famiglia Liverani aprì per castellani e forestieri laarrivata oggiquarta generazione nel palazzo che fu casa natale di Giovanni Battista Acquaderni, avvocato e intellettuale che istituì la SocietàGioventù Cattolica Italiana e che fu, tra gli altri ruoli, anche cameriere di Pio IX. Laha sempre puntato sui sapori, abilmente ritoccata e impreziosita dall’ultimo chef, Angelo, marito di Laura Liverani, che ha preso in mano l’attività proprio negli ultimi mesi.