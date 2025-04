Lanazione.it - Il giallo del sacco nel loculo . Trovato prima di una sepoltura: "Stiamo cercando di capire"

Potrebbe essere un piccoloquanto avvenuto recentemente durante ladi una salma in un cimitero aglianese. Nel, dove sarebbero già sepolte altre salme, sarebbe stato rinvenuto un sacchetto dal contenuto definito anomalo. Una notizia che si è diffusa, anche se con grande riserbo, ad Agliana e oltre i confini comunali. È un fatto che tocca una sfera molto delicata, come lo è quella legata ai defunti e agli affetti più cari, ma anche per questo la notizia ha scosso la comunità. La notizia è trapelata con discrezione, anche perché non è stato rivelato quale sia il materiale contenuto nel sacchetto nerodagli addetti alla, al momento dell’apertura della tomba per la tumulazione della persona defunta e avente diritto a quel. Qualcuno avrebbe addirittura parlato di resti umani.