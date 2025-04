Verso il referendum La Cgil gioca in piazza Oltre le fabbriche

piazza Monte Grappa, a contatto con i cittadini per illustrare i cinque quesiti del referendum di giugno. La Cgil di Varese ha incontrato la comunità con uno stand, tra volantinaggio e giochi per le famiglie. L’obiettivo è andare Oltre il confronto con i pensionati e nelle fabbriche, dove sono già iniziate le assemblee: il sindacato dà il via così a una serie di eventi pubblici. "Come questa piazza davvero divertente con bambini e giochi – spiega la segretaria generale della Cgil di Varese Stefania Filetti – abbiamo pensato diversi momenti in giro per la provincia, in vari luoghi da qui alle prossime otto settimane. È il modo di farci conoscere, soprattutto di parlare delle nostre proposte, dei quesiti che vengono appunto proposti l’8 e 9 giugno a chi normalmente non incontriamo nei luoghi di lavoro. Ilgiorno.it - Verso il referendum. La Cgil gioca in piazza: "Oltre le fabbriche" Leggi su Ilgiorno.it Una giornata inMonte Grappa, a contatto con i cittadini per illustrare i cinque quesiti deldi giugno. Ladi Varese ha incontrato la comunità con uno stand, tra volantinaggio e giochi per le famiglie. L’obiettivo è andareil confronto con i pensionati e nelle, dove sono già iniziate le assemblee: il sindacato dà il via così a una serie di eventi pubblici. "Come questadavvero divertente con bambini e giochi – spiega la segretaria generale delladi Varese Stefania Filetti – abbiamo pensato diversi momenti in giro per la provincia, in vari luoghi da qui alle prossime otto settimane. È il modo di farci conoscere, soprattutto di parlare delle nostre proposte, dei quesiti che vengono appunto proposti l’8 e 9 giugno a chi normalmente non incontriamo nei luoghi di lavoro.

Potrebbe interessarti anche:

Al via con l'Assemblea delle Assemblee Generali la campagna della CGIL Parma verso il referendum

Cgil - iscritti in crescita. Al via campagna verso i referendum di giugno

Cgil - referendum su lavoro : "Incertezze per i giovani"

Ne parlano su altre fonti Verso il referendum. La Cgil gioca in piazza: "Oltre le fabbriche". Referendum, ecco la 120 piazze della Cgil del 12 aprile. Da Bibbiena a Soci in marcia per il lavoro e i diritti. Varese, al via la raccolta firme per i referendum CGIL: "Un passo per il futuro del lavoro". Jobs Act, la (difficile) partita che si gioca sui referendum della Cgil. I referendum impossibili di Landini (e Schlein), anche Renzi dà una mano.

Ne dà notizia ilgiorno.it: Verso il referendum. La Cgil gioca in piazza: "Oltre le fabbriche" - Una giornata in piazza Monte Grappa, a contatto con i cittadini per illustrare i cinque quesiti del referendum di giugno. La Cgil di Varese ha incontrato la comunità con uno stand, tra volantinaggio e ...

Referendum 8 e 9 giugno, la Cgil: "Cinque 'sì' per lavoro, sicurezza, dignità, cittadinanza e democrazia" - Manifestazione a Genova in largo Pertini dove dal palco si sono susseguiti gli interventi di esponenti della cultura, dello spettacolo, lavoratrici, lavoratori, studenti e responsabili dell’associazio ...

Dalle pagine di primocanale.it si apprende che: La Cgil dice sì ai cinque referendum dell'8 e 9 giugno - La Cgil chiede di votare sì ai referendum che si terranno l'8 e 9 giugno su lavoro e cittadinanza: oggi, in tutte le piazze d’Italia, si sono svolte le giornate Futura 2025 quest’anno dedicate proprio ...