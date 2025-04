Trasporto sociale Cambiano le regole Non più gratis per tutti Adesso conta l’Isee

regole per il Trasporto sociale: finora era gratuito per tutti, mentre dal primo maggio l’unica certezza è che non lo sarà più per le famiglie con un Isee pari o superiore ai 43mila euro. Così è stato deciso dalla Società della salute area pratese. L’ipotesi è possa essere a prezzi calmierati. Il Trasporto sociale, lo ricordiamo, garantisce la frequenza di centri semi-residenziali per persone anziane e con disabilità, ma riguarda anche gli inserimenti socio terapeutici di cittadini in carico ai servizi sociali e sanitari con problematiche socio-sanitarie. Lanazione.it - Trasporto sociale. Cambiano le regole. Non più gratis per tutti. Adesso conta l’Isee Leggi su Lanazione.it I bisogni sono esplosi, le richieste aumentate, passando da una spesa di 982.181 euro a 1.262.829 euro nel 2023, e a una cifra analoga per il 2024, la lista d’attesa si è allungata con casi particolarmente difficili dal punto di vista economico. Ecco alcune delle motivazioni che hanno spinto a cambiare leper il: finora era gratuito per, mentre dal primo maggio l’unica certezza è che non lo sarà più per le famiglie con un Isee pari o superiore ai 43mila euro. Così è stato deciso dalla Società della salute area pratese. L’ipotesi è possa essere a prezzi calmierati. Il, lo ricordiamo, garantisce la frequenza di centri semi-residenziali per persone anziane e con disabilità, ma riguarda anche gli inserimenti socio terapeutici di cittadini in carico ai servizi sociali e sanitari con problematiche socio-sanitarie.

