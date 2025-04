Rogo distrugge 60 ettari di bosco ipotesi dolosa

dolosa il vasto incendio che nelle scorse ore ha incenerito almeno sessanta ettari di boschi sopra Memmo, nella frazione di Collio, fino a lambire il territorio del Comune di Bovegno. Il fuoco è divampato nella serata di venerdì da una piccola gola e poi si è esteso rapidamente alle montagne. Le operazioni di spegnimento delle fiamme sono state complesse e difficoltose, sono proseguite anche per tutta la giornata di ieri, in parte dedicata alla bonifica della zona. I pompieri sono stati supportati nell'intervento dalla protezione civile della Comunità montana della Valtrompia, dai carabinieri forestali, da un Canadair e da due elicotteri forniti dalla Regione Lombardia. Dopo essere riusciti a contenere il Rogo, i vigili del fuoco sono stati impegnati nel monitoraggio di tutta l'area per scongiurare il rischio che da qualche tizzone non spento completamente ripartissero le fiamme.

