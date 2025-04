Ilgiorno.it - Leibniz e la luce sul mistero della nostra parte irrazionale

Ladi noi. Sì, proprio quella che ci fa tanta paura. Nascosta lì da qualche, sotto quintali di sovrastrutture. Territorio d’indagine infinito. Ma brullo. In cui si sono addentrate Eleonora Paris e Irene Serini per il loro “. Uno spettacolo barocco“, da martedì a giovedì in prima nazionale al TeatroCooperativa di Niguarda (via privata Hermada 8). Bello ritrovare Serini, dopo la lunga parentesi dedicata a Mario Mieli. Qui con un testo scritto da Paris sul crolloragione e altre catastrofi. Entrambe pure in scena insieme ad Alessandro Balestrieri. "È il tentativo di indagare il nostro rapporto con la realtà – spiegano le autrici –, per faresu quellache abita in noi anche se l’abbiamo tagliata fuori “prima ancora di averla capita“ (Jung).