Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Partizan 50-49, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: break di 6-0 degli ospiti nella ripresa, i meneghini ricuciono subito

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA50-49 1/2 per Nikola Mirotic a cronometro fermo, ma basta aper mettere il naso davanti.49-49 Nikola Mirotic pareggia i conti dalla lunetta.47-49 Sterling Brown brucia la retina dall’arco: ancora +2.47-46 Dentro il libero del nuovo vantaggio.46-46 LEDAY. COL FALLO! ESPLODE IL FORUM!44-46 ARMONI BROOKS SUONA LA CARICA: -2.42-46 Chiuso il 2+1.42-45 Carlik Jones col fallo! 15 punti per lui, inarrestabile.42-43 Zach LeDay sblocca il punteggio per l’nel terzo quarto.40-43 1/2 per Carlik Jones a cronometro fermo: 6-0in questa!40-42 Sterling Brown brucia la retina: sorpasso Belgrado!40-39 Brandon Davies per il -1.Inizia il terzo quarto!21:33 Squadre pronte sul parquet del Forum per ladelle ostilità: si riparte dal 40-37 con cui si era chiuso il primo tempo.