Quotidiano.net - La Perla: Oniverse di Sandro Veronesi tra i potenziali acquirenti

Tra gli interessamenti arrivati sul tavolo del Mimit per rilevare Lac'è anche quello del gruppo, cioè l'ex Calzedonia di. Lo scrive oggi l'edizione bolognese di Repubblica, dopo che l'indiscrezione era emersa ieri sul Sole 24 Ore. Secondo Repubblicaha già incontrato le istituzioni sia nazionali che locali. La sua proposta al momento viene giudicata più robusta rispetto alle altre pervenute. In lizza ci sarebbero anche un altro imprenditore italiano, ma di dimensioni più contenute, e un fondo di investimento estero. La cessione comunque dovrà passare attraverso un bando.si era già avvicinato a Ladue volte: l'ultima nel 2013, per l'asta nel Tribunale di Bologna che assegnò il marchio a Silvio Scaglia.