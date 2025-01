Scuolalink.it - Centralità sulla lingua italiana: l’appello di Marazzini sulla revisione dei programmi scolastici

L’Italia deve puntaredellaa tutti i livelli, affrontando le difficoltà degli studenti nella comprensione del testo scritto. Lo afferma il professor Claudio, ordinario di storia dellae presidente onorario dell’Accademia della Crusca. Sì sottolinea l’urgenza di intervenire per contrastare i dati allarmanti emersi da inchieste nazionali e internazionali, che evidenziano come molti italiani incontrino gravi problemi nella lettura e nell’individuazione di legami sintattici fondamentali, come quello tra soggetto e verbo.delle Linee guida scolastiche Il professore si è detto soddisfatto dell’iniziativa del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, che ha avviato ladei. Le nuove Linee guida, elaborate anche con il contributo di sottocommissioni disciplinari, puntano a una maggiore precisione rispetto al passato.