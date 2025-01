Quotidiano.net - Borse europee in rialzo dopo Wall Street, lusso in evidenza

Lerestano tonichel'avvio di. Sui mercati torna un clima sereno con gli investitori che,i dati americani, vedono più vicini ulteriori tagli dei tassi d'interesse. Nel Vecchio continente si mette in mostra ili conti di Richemont e le prospettive del settore del. In agguato restano i timori per una guerra commerciale,gli annuncia di Donald Trump di imporre una serie di dazi. Sul fronte valutario l'euro scende a 1,0279 sul dollaro. L'indice stoxx 600 sale dello 0,8%. Corre Parigi (+2%), con i titoli della moda, Londra (+0,9%), Milano (+0,6%), Francoforte (+0,3%). In controtendenza Madrid (-0,3%). Oltre albene le auto (+0,2%), il settore tecnologico (+1,7%). In luce l'energia (+1,1%), con il prezzo del petrolio in calo. Il Wti scende dello 0,6% a 79,60 dollari al barile.