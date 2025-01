Lanazione.it - Ancora una frana sull’Appennino pistoiese, interrotta provinciale per Cutigliano

Abetone(Pistoia), 16 gennaio 2025 –unae in special modo nella zona di, spesso colpita da questo tipo di movimenti di terra. Accade nella serata di mercoledì 15 gennaio. Molti metri cubi di detriti e fango si sono riversati sulla37Casotti. La strada è stata chiusa. Non si registrano fortunatamente feriti ma l’interruzione è stata necessaria fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Comune e Provincia sono al lavoro per la riapertura. Lavori non semplici in considerazione del volume di terra che èta. Erano circa le 21 quando c’è stato il movimento franoso. Mettere in sicurezza la zonata è fondamentale anche per evitare nuovi smottamenti. “Abbiamo già preso i contatti con i geologi e la ditta per i lavori – dice il sindaco Gabriele Bacci – Vogliamo riaprire totalmente la strada”.