Ilnapolista.it - Ancelotti è stanco dei suoi giocatori, non gli prestano attenzione su come approcciare le partite (Cadena Ser)

Leggi su Ilnapolista.it

A El Larguero, programma diSer, analizzano il momento del Real Madrid. Il club guidato danon ha ancora raggiunto il suo livello migliore e, di certo la sconfitta contro il Barcellona nella finale della Supercoppa spagnola per 5-2 non ha fatto altro che riaprire le ferite. “Soprattutto perché Carloche inon gli prestinosule. L’allenatore italiano ha ripetuto per tutta la stagione l’importanza di impegnarsi a livello difensivo per poter andare avanti in partita ma, quando arriva il momento critico, inon seguono le sue indicazioni in campo” ha spiegato il giornalista Antón Meana.avverte che il legame con lo spogliatoio è più deboleQuesta condizione, portaad essere considerato il responsabile principale.