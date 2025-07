Chi sono gli esclusi dai palinsesti Rai? Da Paola Perego che però deve essere ricollocata da contratto a Luisella Costamagna che sarà ospite fissa da Giletti | tutti i nomi

L'estate porta con sé non solo il caldo, ma anche novità e cambiamenti nei palinsesti Rai 2025-2026. Tra le assenze eccellenti e i programmi che scompaiono, spiccano le decisioni di taglio e ricollocamento, come Paola Perego che viene sostituita da Luisella Costamagna e Citofonare Rai2 che saluta la stagione. Ma chi sono gli esclusi di questa rivoluzione televisiva? Scopriamolo insieme.

Poche novità e molte assenze eccellenti nei palinsesti Rai 2025-2026. Così gli esclusi fanno notizia, tra i tagli giustificati dalla spending review e le decisioni di natura editoriale. “ Citofonare Rai2 ” non andrà in onda nella prossima stagione. Stefano Coletta, Direttore Coordinamento Generi, ha spiegato alla stampa che il programma condotto da Paola Perego e Simona Ventura, che si era stabilizzato sopra il 5% di share, sarà cancellato perché in quella fascia da metà novembre a metà marzo saranno trasmesse le gare dei mondiali di Sci. Dunque, una scelta obbligata. FqMagazine può svelare che il futuro di Paola Perego rischia però di diventare un caso, una piccola grana da gestire perché la conduttrice risulta essere sotto contratto con la Rai con una esclusiva e con un “garantito” (tema di cui si è tanto parlato in questi giorni). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Chi sono gli esclusi dai palinsesti Rai? Da Paola Perego (che però deve essere ricollocata da contratto) a Luisella Costamagna (che sarà ospite fissa da Giletti): tutti i nomi

