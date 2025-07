La Niña annuncia il tour Furèsta Europa le date nei club e i biglietti

La Niña conquista il pubblico con il suo inconfondibile talento e ora si prepara a portare la sua musica oltre i confini italiani. Il tour Furèsta Europa, che partirà da ottobre 2025, promette serate indimenticabili tra club e teatri, offrendo un'esperienza unica e coinvolgente. Non perdere l’occasione di vivere questa straordinaria avventura dal vivo: i biglietti sono già disponibili per immergerti nell’universo vibrante di La Niña.

La Niña annuncia il tour Furèsta Europa che la vedrà esibirsi nei principali club e teatri in Italia e all’estero. Nel pieno del successo del Furèsta Tour estivo, La Niña annuncia il tour Furèsta Europa che la vedrà esibirsi nei principali club e teatri in Italia e all’estero a partire da ottobre 2025. Un importante viaggio dal vivo, occasione per presentare al pubblico tutta l’intensità del suo universo artistico in chiave nuova, tra gli amatissimi brani del nuovo disco Furèsta ( BMG ), canzoni del passato e inedite sorprese. Prodotto da OTR Live, il tour partirà dal Modus di Berlino il 9 ottobre 2025, per arrivare al Pilar VUB di Bruxelles l’11 ottobre, all’O2 Academy Islington di Londra il 12 ottobre, alla Sala Villanos di Madrid il 26 ottobre, al Razzmatazz di Barcellona il 27 ottobre, al Teatro Cartiere Carrara di Firenze il 6 novembre, al Fabrique di Milano il 12 novembre, al Gemini Extra di Bologna il 20 novembre, alla Casa della Musica di Napoli il 26 novembre, a Rennes ( Francia ) il 5 dicembre (venue TBA), all’Hall di Padova l’11 dicembre, al Teatro Concordia di Venaria Reale ( TO ) il 13 dicembre, a Roma (data e venue TBA) e all’Eremo Club di Molfetta il 19 dicembre. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu