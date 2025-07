Rotary Pisa Galilei passaggio del collare | continuità al femminile

Pisa si prepara a scrivere una nuova pagina di storia del Rotary Club Pisa Galilei, con un evento che celebra la leadership femminile e l’impegno condiviso. In un’atmosfera di calore e partecipazione, soci e ospiti si sono riuniti al Grand Hotel Duomo per il tradizionale passaggio del collare, segnando un momento di continuità e innovazione. La cerimonia di quest’anno ha visto protagonista una donna straordinaria, confermando la forza e il talento femminile nel mondo del Rotary.

Pisa, 1 luglio 2025 – In un clima di grande familiarità e partecipazione, soci e ospiti del Rotary Club Pisa Galilei si sono ritrovati presso il Grand Hotel Duomo per la tradizionale cerimonia del passaggio del collare, che quest’anno ha visto protagoniste due donne, Per la prima volta, infatti, la Presidenza è affidata, per il secondo anno consecutivo ad una donna: la dottoressa Cornelia Làino Mori, imprenditrice, succede all’avvocato Elena Pepe. Nel corso della serata, la Presidente uscente, dopo aver ringraziato l’intero consiglio direttivo (Massimo Chiarugi e Francesco Sarti Vice Presidenti, Gianluca Fornari Segretario, Giovanni Pochini Prefetto, Simone Bernardoni Tesoriere, Stefano Del Prato e Luigi Doveri Consiglieri, Ignazio Bulgarella Past President e Cornelia Làino Presidente Incoming), i Presidenti di Commissione ed i soci tutti, ha ripercorso le principali iniziative portate avanti durante il suo mandato: un intervento che ha messo al centro la fiducia come valore guida, l’attenzione verso i giovani e le persone che vivono nella solitudine, nel silenzio e nella chiusura. 🔗 Leggi su Lanazione.it