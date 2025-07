Ceprano Lancia dalla finestra una cassettina piena di crack e cocaina Uomo del posto arrestato dalle Fiamme Gialle

Un gesto choc scuote Ceprano: un uomo del posto lancia dalla finestra una cassettina contenente crack e cocaina, tentando di sfuggire alle forze dell'ordine. La prontezza delle Fiamme Gialle ha però permesso di fermarlo e smascherare un pericoloso traffico di droga nel cuore della cittadina. Un episodio che sottolinea l’importanza della vigilanza e delle azioni di contrasto alla criminalità . La lotta al degrado continua con determinazione.

CEPRANO – I Finanzieri del Comando Provinciale di Frosinone, durante un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione di traffico di

